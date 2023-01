Moneglia, Pomeriggio alla scoperta di una Liguria insolita, misteriosa e inaspettata Giovedì 5 gennaio alle 16,30 presso la Sala Consiliare

Moneglia, Pomeriggio alla scoperta di una Liguria insolita, incontro a tre voci per illustrare itinerari di visita inusuali e divertenti tra mistero, arte e natura.

A far luce su percorsi inediti e curiosità della regione saranno tre professionisti del settore, le “guide che scrivono guide”: Marco Alex Pepè, accompagnatore turistico, appassionato di ricerche storiche e autore di numerose guide “sull’imponderabile”, come Liguria Magica e Stregata e Genova magica, instancabile cacciatore di storie misteriose tra Liguria, Piemonte e Lombardia, è il primo in Italia ad aver organizzato, proprio a Genova, il celeberrimo Ghost Tour; Diego Savani, storico dell’arte, da anni lavora come guida turistica ed escursionistica e con Edizioni Giacchè ha pubblicato diverse guide su La Spezia, le Cinque Terre e Sarzana, oltre che Dentro i palazzi spezzini tra Belle époque e Liberty e, nel 2022 la nuova guida ai Luoghi nascosti.

Percorsi insoliti dalle Cinque Terre alla Spezia con R. Vendasi; Letizia Cavicchioli, guida turistica e appassionata ideatrice di percorsi letterari e artistici. Per Polaris editore ha pubblicato Liguria. Vagabondaggi letterari in Riviera e, nel 2022, Cinque Terre. L’idea è di promuovere a Moneglia e, in Liguria in generale, un turismo fuori stagione e, soprattutto, fuori dai percorsi standardizzati, capace di valorizzare l’eredità culturale dei nostri luoghi anche attraverso prospettive insolite e divertenti, come spiega Giulia Dezza, consigliere con delega alla Cultura e al Turismo, che introdurrà l’incontro.

Dialogherà con gli autori Marzia Dentone, guida turistica e conservatrice del MuSel – Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante, da anni impegnata nella promozione di un turismo di qualità. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Moneglia e dall’Associazione Turistica Pro Loco, ed è patrocinato dal MuSel – Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante. Al termine sarà offerto a tutti i partecipanti un piccolo brindisi. L’appuntamento, giovedì 5 gennaio alle ore 16.30 presso la sala consigliare del Comune di Moneglia, in pieno centro del paese, è aperto a tutti; l’incontro è a partecipazione libera e senza necessità di prenotazione. Per eventuali informazioni, contattare l’Associazione Turistica Pro Loco al n. 0185 490576, info@prolocomoneglia.it