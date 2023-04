Modifiche al Puc: pregiudizialità da Uniti per la Costituzione

Questo pomeriggio, durante la seduta odierna del Consiglio Comunale, il gruppo Uniti per la Costituzione solleverà la questione di pregiudizialità rispetto alla deliberazione n.2023-DL-75 del 15/3/2023 inerente le importanti modifiche al PUC che la Giunta vuole mettere ai voti.

“A nostro avviso – si legge in una nota di Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione – tale deliberazione è in violazione della legge regionale, in quanto prevede erroneamente di applicare la procedura semplificata prevista dall’articolo 43 della l.r. 36/1997 e non è corredata dal Rapporto Preliminare per la Verifica di assoggettabilità alla VAS che deve contenere i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente connessi alle modifiche proposte.

Chiederemo quindi di non ammettere la deliberazione al voto e di considerare decaduto l’argomento in oggetto. In caso questa richiesta fosse respinta, presenteremo in seconda istanza una richiesta di sospensiva della votazione, chiedendo di rinviare ad altra data la discussione e la votazione. Considerando che la deliberazione è stata portata a conoscenza dei Consiglieri Comunali soltanto pochi giorni fa, durante la Commissione del 13 aprile, ci pare che la calendarizzazione del voto eccessivamente ravvicinata sia segnale di una volontà di impedire un’adeguata e approfondita disamina, a nostro avviso fondamentale data la portata e la complessità delle modifiche che la Giunta vorrebbe apportare al PUC.”

“In particolare – conclude la nota – già durante la Commissione, abbiamo espresso perplessità riguardo l’eccessivo aumento di discrezionalità che verrebbe concessa agli uffici comunali nel vagliare i progetti e contestato diversi aspetti puntuali, come ad esempio demolizioni e superfici da ricostruire, per le quali si vorrebbe far decadere i vincoli che impongono di mantenere la stessa destinazione d’uso, aprendo quindi la possibilità di demolire capannoni artigianali per ampliare, ad esempio, appartamenti.”