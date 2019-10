Mobilitutti Green Evento sulla mobilità alternativa

Accessibile e sostenibile, per tutti Albisola Superiore Sabato 5 e domenica 6 ottobre

Un nuovo evento in programma ad Albisola Superiore nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre, a cura dell’Amministrazione comunale ed in collaborazione con Cooperativa Sociale Bandiera Lilla, che si occupa di favorire il turismo da parte di persone con disabilità. Due giornate sulla mobilità sostenibile ed alternativa, con la presenza di aziende che operano nel settore e tanti eventi collaterali per tutti.

Sede della manifestazione sarà la passeggiata E. Montale, nella zona di fronte a piazzale Marinetti, e piazza della Scacchiera: sabato a partire dalle ore 15.00 e domenica a partire dalle ore 10.00 saranno in esposizione alcune aziende specializzate in mezzi di trasporto sostenibile, auto elettriche, scooter elettrici, bici e e-bike. Sarà possibile provare i mezzi in esposizione ed inoltre sarà presente la Cooperativa Sociale Bandiera Lilla.

In programma anche alcuni importanti eventi collaterali:

Sabato 5 ottobre, alle ore 15.00: Educazione stradale a cura del Comando di Polizia Locale, per tutti i bimbi che dovranno partecipare con la propria bicicletta;

Domenica 6 ottobre, ritrovo e partenza alle ore 10.45: E-Ellera, passeggiata in e-bike fino ad Ellera e ritorno;

Domenica 6 ottobre, ritrovo e partenza ore 10.45: Tutti a Caccia del Tesoro, muoviti, rispondi e trova il tesoro!! Gioco a premi aperto a tutti a cura della Cooperativa Bandiera Lilla

Domenica 6 ottobre, ritrovo ed iscrizione ore 15.00: Green Street Orienteering (alla riscoperta della città), cammina, orientati e scopri quanta CO2 hai risparmiato!! Gioco a premi aperto a tutti a cura del Cea Riviera del Beigua. Un appuntamento originale e curioso per scoprire le bellezze paesaggistiche e storico-artistiche del borgo, imparando ad orientarsi e divertendosi all’aria aperta. Tutti possono partecipare, da soli o in compagnia di amici, famiglia e bambini. Se si partecipa in squadra, questa può essere composta da un massimo di 4 persone. I minori devono essere accompagnati da un adulto. Ogni squadra/partecipante scaricherà sul cellulare l’App gratuita Pedometro-Contapassi, così da contare i passi compiuti durante l’iniziativa.

Per info: 366 6221213.