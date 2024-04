Minore straniero lascia comunità e va a spacciare droga a Sottoripa

Lo scorso fine settimana i carabinieri hanno identificato e denunciato un minore senegalese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 16enne africano, inoltre, era ricercato poiché scomparso una decina di giorni fa da una comunità genovese in cui era ospitato.

Il minore straniero è stato colto sul fatto in via di Sottoripa a Caricamento, nel Centro storico genovese, dove si era stabilito per svolgere l’illecita attività dopo avere lasciato la comunità che lo aveva aiutato.

Lo spacciatore di droga è stato notato da alcuni carabinieri liberi dal servizio mentre cedeva alcune dosi di hashish a un 30enne italiano 30enne.

Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 750 euro, verosimilmente provento dell’illecita attività.