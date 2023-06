Ministro Lollobrigida a Slow fish: stimo gli Usa, ma non ci dicano come mangiare

“Io stimo molto gli Stati Uniti per molti ragioni ma non ci possono insegnare a mangiare. Non lo dico in termini ideologici, dico solo che i dati sanitari negli Usa mostrano un mondo diviso in due: i ricchi che mangiano bene e i poveri che mangiano cibi standardizzati imposti dal mercato, che portano ad avere il 77% di persone sovrappeso e il 36% di obesi”.

Lo ha dichiarato oggi il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida (FdI) dal palco della manifestazione Slow fish che è stata inaugurata oggi a Genova e in cui di discute tra l’altro di alimentazione di qualità.

“In Italia – ha aggiunto il ministro Lollobrigida – invece le persone sovrappeso sono il 36% e gli obesi l’8%. E’ un dato pero’ in crescita perchè è cambiato il modello educativo. La standardizzazione dei prodotti è il nostro nemico principale: per ragioni economiche perchè noi essendo la nazione della qualità abbiamo tante piccole e medie imprese che ancora producono cibo di qualità, ma anche per ragioni di benessere interclassista che permetta a tutti di continuare a mangiare bene”.