Ministra in visita al Villaggio del Ragazzo di Cogorno

Nella mattinata di martedì , la Ministra per le Pari Opportunità Bonetti, ha visitato la struttura del Centro San Salvatore, Villaggio del Ragazzo di Cogorno

«Questo centro polifunzionale fornisce percorsi mirati per giovani e adulti e una formazione professionale qualificata», ha dichiarato la Ministra Bonetti «Al suo interno anche una scuola statale, cui si integrano attività specifiche per la disabilità, doposcuola, percorsi nelle discipline artistiche, grazie anche alla collaborazione con il Terzo settore. Un luogo dove si formano competenze con un approccio multidimensionale e un esempio di come investire concretamente nel futuro delle persone a partire dalla comunità».

Così ha dichiarato il presidente del Villaggio del Ragazzo prete Rinaldo Rocca al termine della visita:

«Durante l’importante visita della Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia abbiamo avuto l’opportunità di mostrare il lavoro educativo e formativo che il Villaggio del Ragazzo porta avanti per preparare i giovani alla vita adulta, non solo come lavoratori, ma anche come uomini e donne che costruiscono da cittadini la convivenza civile. Ci siamo rafforzati a vicenda in questo impegno formativo ed educativo, augurando anche a lei un buon impegno a servizio della famiglia, e riconoscendoci reciprocamente che, quando si tiene alla famiglia, è possibile raggiungere un buon esito formativo anche per i ragazzi più svantaggiati».