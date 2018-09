Migranti clandestini dalla Libia, smantellato traffico ad Alassio: arrestati 6 bengalesi

I carabinieri di Alassio nei giorni scorsi hanno smantellato un sodalizio criminale composto da 6 stranieri che favoriva l’immigrazione clandestina in Italia dalla Libia.

La mente era un commerciante del Bangladesh, regolare in Italia, che si faceva pagare 6.000 euro per raggiungere via mare le coste italiane, dove i migranti (connazionali) ottenevano un permesso di soggiorno per motivi umanitari che gli consentiva di giungere in Liguria.

Un “trucchetto” che ora, grazie al decreto legge Sicurezza del ministro Matteo Salvini, difficilmente i malviventi potranno utilizzare per il traffico di esseri umani.

I quattro bengalesi sono stati arrestati stamane dagli investigatori del nucleo operativo della compagnia di Alassio in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Alessia Ceccardi su richiesta del pm Chiara Venturi.

Sono anche accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed estorsione.

Ad Alassio i migranti lavoravano nelle attività commerciali dell’arrestato, obbligati a prendere in affitto un posto letto presso una delle abitazioni che l’indagato aveva in locazione.

Secondo quanto riferito, i migranti che provavano a ribellarsi venivano minacciati di botte ed altro.

Le indagini dei carabinieri sono scattate in seguito alla denuncia di un bengalese, stanco delle minacce e dei soprusi, tra cui i continui aumenti mensili per la locazione del posto letto.

Seguono aggiornamenti.

Secondo quanto pubblicato su Fb dal ministro Matteo Salvini i bengalesi arrestati stamane dai carabinieri sono 6 e non 4 come ipotizzato in un primo momento.