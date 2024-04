Meteo in Liguria, dopo il sole calo delle temperature e neve in quota

Le previsioni per oggi, lunedì e la tendenza per martedì

Dopo un sabato soleggiato, nel corso della giornata di oggi ci sarà un progressivo peggioramento per la formazione di un minimo depressionario tra il ligure e la Corsica.

Esso porterà sulla Liguria precipitazioni diffuse e un brusco calo delle temperature e della quota neve.

A partire dal pomeriggio di domenica 21 aprile il contrasto tra correnti umide marittime e l’aria più fredda proveniente dalla pianura padana porterà una prima fase caratterizzata da temporali in estensione dall’interno verso la costa.

Lo zero termico, e con esso la quota neve, tenderà progressivamente ad abbassarsi raggiungendo quote collinari (intorno ai 500/600 metri) in Val Bormida e Valle Stura con accumuli nevosi anche rilevanti; sulla Val d’Aveto e sulla Val Trebbia la quota neve è attesa intorno agli 800 metri. Nella notte ulteriore abbassamento delle temperature anche sulla costa dove il termometro potrebbe toccare i 5/6 gradi e sarà accompagnato da un’intensificazione delle precipitazioni.

Lo scenario appare ancora molto incerto: il posizionamento esatto del minimo di pressione condizionerà i dettagli dell’evoluzione meteo nonché la quota e l’entità degli accumuli nevosi e del calo termico.

Ulteriori valutazione nella giornata di domani alla luce delle nuove uscite modellistiche

Ecco le previsioni di Arpal

Domenica 21 aprile. L’approssimarsi di un nuovo e più intenso disturbo in quota da nord determina un aumento dell’instabilità dalle ore centrali con precipitazioni inizialmente sparse a carattere di rovescio o temporale moderato in estensione dai rilievi verso la costa nel pomeriggio, possibili locali grandinate e colpi di vento. Fenomeni più diffusi e insistenti dalla sera specie sul centro della regione. Quota neve in calo a 800-1000 m, localmente a quote inferiori. In serata venti settentrionali in intensificazione fino a localmente forti (40-50 km/h) su AB.

Lunedì 22 aprile. Perturbato con precipitazioni più diffuse e insistenti sui versanti padani, a carattere nevoso sui rilievi mediamente oltre 600-800 m, temporaneamente anche a fondovalle su D e parte orientale di E. Venti forti (50- 60 km/h) e rafficati settentrionali, fino a burrasca (60-70 km/h) su B e parte orientale di A.

Martedì 23 aprile. Tempo instabile con residue precipitazioni. Temperature in aumento. Venti moderati settentrionali in calo.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.