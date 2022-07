Genoa Primavera, il raduno dei Grifoncini di Gilardino a Tavarone

Raduno a fine luglio per la Primavera del Genoa affidata al nuovo corso del tecnico Alberto Gilardino.

Nelle prossime settimane il team manager, Matteo Natuzzi, formalizzerà le lettere di convocazione per i giocatori. Dopo visite mediche, test funzionali e la prima presa di contatto al Campo Gambino di Arenzano, i grifoncini partiranno il 2 agosto per il Centro Turistico e Sportivo di Tavarone, nell’appenino ligure di levante, meta già in passato di ritiri della rappresentativa. La permanenza si protrarrà fino al giorno 14. Il team sosterrà tre partite amichevoli durante il periodo fuori sede (6,10 e 14 agosto). Un campo in erba a undici, uno a sette, piscina e varie facilities. L’impianto e le strutture di Tavarone offrono soluzioni di livello per l’attività di squadre e gruppi sportivi.