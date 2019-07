Mercato Spezia, preso in attacco Federico Ricci

Lo Spezia Calcio comunica di aver trovato l’accordo con l’U.S. Sassuolo Calcio per l’arrivo in maglia bianca, a titolo temporaneo, dell’attaccante Federico Ricci.

Classe ’94, gemello del centrocampista aquilotto Matteo, con il quale avrà finalmente modo di giocare insieme tra i professionisti, dopo esser cresciuti entrambi nel vivaio della Roma, Federico vanta 47 presenze in Serie A totalizzate con le maglie di Roma, Sassuolo, Genoa e Crotone, mentre nell’ultima stagione è sceso in campo in 26 occasioni con il Benevento.

Già nazionale Under 21 azzurro, Federico è pronto per la nuova avventura in riva al Golfo dei Poeti!

BENVENUTO FEDERICO!!!

Federico Ricci

Ruolo: attaccante

Nato a Roma il 27.05.1994

Altezza: 175 cm

Peso: 63 kg

Nazionalità: italiano