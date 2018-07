Mercato Spezia, arriva dal Sassuolo il difensore Eric

Lo Spezia Calcio comunica di aver formalizzato l’accordo con l’U.S. Sassuolo Calcio per l’arrivo in prestito del difensore classe ’98, Martin Erlic, che in attesa del completamento delle formalità burocratiche per il tesseramento, sarà a disposizione di mister Marino fin dall’allenamento odierno.

Alla prima esperienza tra i professionisti, vissuta nella passata stagione con la maglia del Sudtirol, il difensore croato ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista nel sorprendente collettivo altoatesino, arrivato ad un passo da una storica promozione in Serie B. Dotato di grande fisicità e di un ottimo senso della posizione, Erlic è pronto a mettersi a disposizione di mister Marino.

Benvenuto MARTIN!

Martin Erlic

Ruolo: difensore

Nato a Zadar (Croazia) il 24.01.1998

Altezza: 192 cm

Peso: 78 kg

Nazionalità: croato