Mercato Samp, sirene scozzesi per Colley

Anche la difesa della Samp dovrebbe subire un cambiamento dopo una stagione altalenante.

Primi movimenti di mercato anche attorno al difensore della Sampdoria Omar Colley, un altro dei giocatori che dovrebbero lasciare Genova in questa sessione di mercato. Sino ad ora, per il centrale gambiano, c’erano stati tanti rumors ma poche reali trattative. A farsi avanti per primo sarebbe stato il Celtic Glasgow, che avrebbe formulato una vera offerta per il calciatore.

La squadra scozzese, interessata anche a Bereszysnki, avrebbe messo sul piatto un prestito oneroso da circa 2 milioni, prevedendo per Colley un obbligo di riscatto a 6,5 milioni. La distanza tra il Celtic e la Samp però grande .

A bilancio infatti Colley pesa 5,5 milioni, e la volontà doriana è quella di cederlo almeno a 10-11 in modo tale da marcare una plusvalenza da 5/6 milioni per l’ex Genk.