Mercato Samp: si cerca ancora l’erede di Torreira

Il mercato della Samp è quasi al comkpleto, molti movimenti per una rosa quasi al completo, ma che necessita di un ultimo movimento per avere la sua completezza.

In questa sessione di mercato si è concretizzata la cessione di Torreira, verso l’Arsenal, privando però Giampaolo di una preziosa pedina nella linea mediana.

Ancora gli uomini mercato di Corte Lambruschini non hanno trovato il sostituto anche se nelle ultime ore si parla insistentemente di Rode, centrocampista scuola Bayern Monaco. Se non arrivasse nessuno potrebbe essere Praet la soluzione interna per torvare il unovo direttore d’orchestra della banda blucerchiata per la prossima stagione.

