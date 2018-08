Mercato Genoa: rinnovo Biraschi, Lapa vicino al Parma

Mercato del Genoa in subbuglio con qualche movimento in entrata e molte voci su giocatori in esubero e una conferma importante.

Partendo proprio da questo è arrivato il rinnovo di contratto per Biraschi, reduce da un’ottima stagione in rossoblù, fino al giugno 2022. Un attestato di stima per l’ex Avellino ma anche un modo per proteggere il cartellino da eventuali pretendenti.

In entrata non si molla Bertolacci anche se rimane estremamente diffiile, mentre per l’out di sinistra si potrebbe profilare un ritorno come quello di Luca Antonelli dal Milan.

In uscita invece sembra Lapadula, mai amato dai tifosi e mai a segno in questo precampionato: per lui c’è principalemtne il Parma e l’Udinese in seconda fila.

fc