Mercato Samp, per la mediana si puntano Rog ed Escalante

Il mercato della Samp stenta a decollare con il ds Faggiano che fatica a piazzare colpi in questa prima parte di calciomercato.

Il direttore sportivo della Samp è alla ricerca di nuovi nomi per il centrocampo, per far fronte agli addii, come quello ormai certo di Albin Ekdal. Il nodo principale da risolvere resta quello legato al centrale di ruolo, in virtù del fatto che Ronaldo Vieira non convince appieno l’allenatore Marco Giampaolo.

Incerto resta il futuro di Antonio Candreva, Morten Thorsby. è stato ceduto allo Unione Berlino.

Ecco dunque la necessità di rinforzare la mediana con nomi nuovi. Nelle ultime ore sono continuati i tentivi per Marko Rog del Cagliari e Escalante della Lazio.