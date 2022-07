Spezia, Nzola carico: Voglio giocare e divertirmi in campo

Nzola, tornato al gol in amichevole, è carico in vista della prossima stagione ancora con la maglia dello Spezia addosso.

“Mi dà fiducia, mi trovo bene con lui e voglio solo ripagare la fiducia che mi dà”. Poi un passaggio sul modulo, quel 3-5-2 che sta caratterizzando lo Spezia dell’ex tecnico dell’Udinese: “Per me può essere importante avere un attaccante accanto. E mi piace molto che con il mister lavoriamo molto sulla profondità, mi piace cercare la profondità”. Parole poi per due giovani nuovi arrivi: “Kornvig mi piace molto, ha grande qualità, secondo me può fare una grande carriera. E Holm ha un cambio di passe importante”. Infine, gli obbiettivi di stagione: “Voglio divertirmi in campo, giocare, poi gol verranno da soli“.