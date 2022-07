Mercato Samp, Linetty vuole solo i blucerchiati

Niente Spezia, anche se il futuro di Karol Linetty potrebbe essere sempre distante da Torino ed in Liguria: il polacco spinge per un ritorno alla Samp: le parti sono al lavoro per trovare una quadra. Secondo Sampnews24, che riprende il tema analizzato da La Repubblica, l’operazione potrebbe chiudersi anche a fine mercato. E dalla città della Lanterna avrebbero pronte due contropartite per il Toro: da una parte il fantasista Valerio Verre, dall’altra l’esterno Fabio Depaoli. Come si diceva, non dovrebbe essere una trattativa lampo, ma intanto il club di via Arcivescovado e la Sampdoria proseguono nei discorsi per Karol Linetty.