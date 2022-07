Spezia, info sui biglietti delle amichevoli delle Aquile

Lo Spezia informa per le sfide amichevoli che si terranno in Alto Adige, info e modalita di acquisto dei biglietti per le prossime due sfide delle Aquile, in programma sabato 16 e domenica 17 luglio.

Di seguito i dettagli e i prezzi dei tagliandi:

SPEZIA – VFL BOCHUM

Sabato 16/07 – 16:30 – Reiffeisen Arena, Bressanone (BZ)

Prezzo: 15 €

Ingresso omaggio fino ai 14 anni

I biglietti dovranno essere prenotati al seguente link: https://www.ssvbrixen.it/

SPEZIA – ASV STEGEN

Domenica 17/07 – 17:30 – Centro Sportivo Mulin da Coi, Santa Cristina Val Gardena (BZ)

Prezzo: 5 €

Ingresso omaggio fino ai 14 anni

I biglietti dovranno essere acquistati direttamente all’ingresso