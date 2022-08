Mercato Samp, Kurtic davanti a Lemina per la trequarti

La Samp rimane attiva sul mercato alla ricerca di rinforzi per la rosa di Giampaolo che continua a palesare alcune lacune su specifici ruoli.

La dirigenza blucerchiata continua a sognare il ritorno in Italia di Dennis Praet del Leicester, che dopo il prestito al Torino potrebbe giocare ancora in Serie A. L’operazione però resta molto complicata per i costi del belga, motivo per cui la Samp sta valutando anche altre alternative, tra cui Mario Lemina del Nizza. Ma non solo, sono osservati speciali anche Grassi e Kurtic del Parma (in prestito biennale al PAOK) e Saric dell’Ascoli, oltre all’ex Linetty, in forza al Torino.