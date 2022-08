Mercato Genoa, Spors punta Maciejewski dell’Union Berlino

Il Genoa continua ad orare sul mercato ed ora tra i nomi seguiti ci sarebbe anche Tim Maciejewski per dare qualità alla fase offensiva del Grifone che vanta già nomi importanti.

Il calciatore tedesco di ventuno anni è di proprietà dell’Union Berlino anche se nella passata stagione aveva indossato la maglia dell’Austria Klagenfurt giocando 28 partite e segnando 2 reti. Per il ragazzo sembra pronto un nuovo trasferimento e il “Grifone” potrebbe fare proprio al caso suo. Ala destra, in grado di giocare come centrocampista di destra o come ala sinistra, Maciejewski potrebbe essere l’innesto perfetto per il gioco del tecnico teutonico Alexander Blessin.