Mercato Samp, Gabbiadini dice addio e vola a Dubai

Nuova mossa di mercato della Samp essione di Manolo Gabbiadini all’Al Nasr (Dubai).

Conferma come la volontà di Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani sia quella di rompere con il passato blucerchiato non solo fuori dal campo, ma anche dentro. L’attaccante aveva un ingaggio, 3 milioni lordi a stagione fino al giugno del 2026, nettamente fuori dai parametri della Serie B e molto impattante sul salary cap. Comunque aveva fatto trapelare la disponibilità a restare e a confrontarsi per una spalmatura. Ma da subito si era intuito come il suo nome fosse ai primi posti della lista dei partenti. L’offerta dell’Al-Nasr non porterà un euro nelle casse blucerchiate ma un grande risparmio a bilancio. A Dubai guadagnerà il doppio: 3 milioni a stagione netti. Emotivamente è un altro pezzetto di Samp e un altro capitano che se ne va: 177 partite e 52 gol.