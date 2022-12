Mercato Samp, Caputo ufficiale all’Empoli: Lammers verso Genova

La Samp conclude la trattativa per la cessione di Caputo ed imposta l’arrivo di Lammers dalla squadra toscana.

L’accordo con la Sampdoria c’è: affare concluso sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento della salvezza. Qualora l’Empoli restasse in Serie A, per Caputo arriverebbe in automatico un contratto biennale. Al contrario, invece, la Sampdoria punterà su Sam Lammers: l’attaccante, però, si trasferirà in prestito secco a Genova.

L’infortunio di Fabio Quagliarella sembrava aver messo i bastoni tra le ruote, ma alla fine così non sarà e Caputo saluta Genova dopo un anno e mezzo ricco di emozioni.