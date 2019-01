Mercato Samp, asta su Kownacki tra Empoli e Dusseldorf

L’ottima stagione della Samp sta accendendo un sacco di appetiti delle altre squadre sui propri gioielli.

Un giocatore che lo scorso anno aveva fatto un ottima stagione ma che, complice la giovane età, è un pò sparito dai radar, è Kownacki, polacco di belle speranze che ha mostrato lampi di classe nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa.

Sul giocatore è in pressing l’Empoli di Iachini che sta cercando giovani prospetti per cercare punti salvezza. Gli azzurri hanno offerto Zajc nella trattativa per spegnere la concorrenza agguerrita. Su Kownacki c’è il forte interesse del Fortuna Dusseldorf che offre parecchio denaro per le sue prestazioni. La Samp resta alla finestra alimentando l’asta.

