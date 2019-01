Mercato: Piatek vicino al Milan, Balotelli per sostituirlo

Mercato che entra nel vivo e il Grifone è in fermento per le continue voci in entrata ed uscita che girano intorno alla squadra rossoblù.

Che Piatek faccia gola in Italia ed in Europa non è una novità, ma sembra che ci sia un’accelerata per un addio a Gennaio. Il Milan lo vorrebbe subito per sostituire un’eventuale partenza di Higuain al Chelsea e potrebbe avere disponibilità per accontentare le pretese di Preziosi.

I tifosi genoani, orfani nel capocannoniere, chiederebbero allora un nome degno per sostituirlo. Ecco che incomincia a farsi insistente la voce di un possibile arrivo di Mario Balotelli, separato in casa al Nizza dopo il nient al suo trasferimento a Marsiglia. L’ostacolo è l’alto ingaggio che percepisce.

Entrambe le voci sono in questo momento parzialmente smentite dal dg Perinetti, ma le strade del mercato sono infinite.

