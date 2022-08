Mercato Genoa, Spors punta Frabotta della Juve

Il Genoa pensa a Frabotta per la prossima mossa di mercato.

Il terzino bianconero potrebbe già tornare alla base dopo pochi mesi passati in quel di Lecce. Scenari possibili dove nell’orizzonte del classe 1999 si sta concretizzando l’ipotesi rilancio in B.

Il primo passo per Frabotta passa però dalla questione Lecce. Il terzino sinistro non ha intenzione di continuare l’esperienza in Salento per via del poco spazio che ha intenzione di dargli Baroni e il recente acquisto di Giuseppe Pezzella nello stesso ruolo ha fatto ulteriormente storcere il naso al difensore. Frabotta vorrebbe restare in Serie A, ma la destinazione Genoa è gradita e si potrebbe concretizzare l’opzione prestito nelle prossime ore. Occhio però anche al Brescia, che prima dei rossoblù si è fatto avanti per Frabotta e ha contattato la Juve per un anno di prestito. Le opzioni per il classe 1999 ci sono, ma va prima risolta la questione Lecce.