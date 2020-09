Mercato Genoa, sempre più vicino il colpo Badelj

Genoa oramai vicinissimo al colpo Badelj per il centrocampo in arrivo dalla Lazio.

Sembra ormai definita sia l’intesa con i capitolini sia con il giocatore croato.

Il Genoa insiste per Badelj, al quale ha offerta un triennale da 1,5 milioni di euro. L’agente Lucci ci sta lavorando, il club capitolino lo nascerebbe andare in prestito con diritto di riscatto, liberandosi di un ingaggio di due milioni netti fino al 2022. Per Lotito significherebbe liberare in bilancio 8 milioni di euro.

Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni e a Maran potrebbe avere a disposizione un colpo da affiancare al fuoriclasse Lasse Schone nella mediana rossoblu