Mercato Genoa: Preziosi punta Charpentier dell’Avellino

E’ ancora incerto il futuro del Grifone con una lotta salvezza complicata che si chiuderà in agosto ma il presidente Preziosi già pensa ad alcune mosse di mercato.

Il Genoa sembra essere in vantaggio sulla Lazio per Gabriel Charpentier. Si tratta dell’attaccante dell’Avellino, francese d’origine congolese, classe 1999 dell’Avellino che in stagione ha segnato sei gol in quindici partite prima del brutto infortunio al legamento crociato.

Charpentier sembra essere destinato a giocare un anno in prestito alla neopromossa Reggina, in Serie B. Grifone in vantaggio per ora rispetto alla concorrenza serrata per accaparrarsi il giocatore rivelazione della società campana.