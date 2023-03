Mercato Genoa, Ottolini punta Kaluzinski dalla Polonia

Il Genoa guarda già alla prossima stagione alla ricerca di obiettivi di mercato per rinforzare la propria rosa.

La dirigenza ligure sarebbe sulle tracce del giovane calciatore del Lechia Gdansk Jakub Kaluzinski. In scadenza a giugno, il classe ’02 sarebbe già certo di non rinnovare con il club polacco e in estate potrebbe decidere di fare il grande salto verso uno dei principali campionati europei. Il giovane centrocampista offensivo sarebbe già finito nei radar di molte società italiane, tra cui i rossoblu, e per il suo profilo potrebbe accendersi una vera e propria bagarre.

In virtù della possibilità di tesserare il talento a parametro zero, il Genoa vorrebbe sfruttare l’occasione per assicurarsi il gioiellino sborsando solamente l’ingaggio da conferirgli. Con 1 gol e 2 assist stagionali registrati fra tutte le competizioni, il ragazzo avrebbe impressionato positivamente e, dato il penultimo posto nella divisione della sua squadra, potrebbe scegliere di tentare una nuova avventura in un contesto di maggiore livello.