Mercato Genoa, Martin del Mainz l’erede di Mimmo Criscito

Genoa attivo sul calciomercato per regalare ad Alberto Gilardino nuove pedine importanti per affrontare la prossima stagione in Serie A.

Obiettivo individuato, il club rossoblù ha messo gli occhi su Aaron Martin, terzino sinistro spagnolo classe ’97 in scadenza di contratto con il Mainz il prossimo 30 giugno. La trattativa è ben avviata e le discussioni sono in fase avanzata, anche se l’affare non è ancora da considerarsi del tutto chiuso. Martin sarebbe il primo nuovo colpo per la nuova stagione del Grifone dopo il riscatto del portiere Josep Martinez, uno dei protagonisti dello scorso campionato in B e della promozione nella massima serie.