Portofino, ieri sera in piazzetta lo show dedicato agli operatori di Asl 4 organizzato da Sandro Giacobbe e condotto da Michele Cucuzza

Il sindaco Matteo Viacava: «Portofino sempre in prima linea per scopi benefici»

Il piacere dello stare insieme, condividere un progetto benefico, trascorrere una serata speciale all’insegna della solidarietà, dell’intrattenimento e della buona musica. “Prendiamoci cura di chi si prende cura di noi” è la manifestazione andata in scena ieri sera nella Piazzetta di Portofino che oltre ad aver coinvolto duecento operatori sanitari, il direttore generale di Asl 4, Paolo Petralia, e il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, tra momenti di comicità e intrattenimento, solidarietà e amicizia, ha visto ancora una volta la perla del Tigullio palcoscenico ideale per ospitare eventi a cielo aperto.

La serata, organizzata dal cantautore genovese Sandro Giacobbe e condotta da Michele Cucuzza e Serena Magnanensi, volto Rai de “La Vita in Diretta”, è iniziata la pièce dell’attrice Lucia Caponetto, che ha raccontato storie molto toccanti di vita vissuta, e il saluto ai medici e agli infermieri presenti in piazzetta, arrivati in battello direttamente da Santa Margherita Ligure. Non sono mancati momenti di commozione che hanno riportato alla mente i sacrifici e gli sforzi compiuti dagli operatori sanitari durante il periodo della pandemia. La pioggia ha poi interrotto per qualche minuto lo show che è poi proseguito con la comicità di Enzo Paci, uno dei protagonisti della serie tv di successo “Blanca”, che ha anticipato il clou della serata: la musica e le canzoni d’autore di Sandro Giacobbe che ha riproposto alcuni dei suoi brani di maggior successo come “Sarà la Nostalgia”, “Notte senza di te” e “Il Giardino Proibito”. «Siamo molto soddisfatti del successo riscosso dalla serata – spiega Matteo Viacava, sindaco di Portofino, presente all’evento insieme al vice Giorgio D’Alia -. Questa iniziativa ha voluto esprimere il senso di condivisione e riconoscimento che dobbiamo a chi lavora nella sanità e in particolare in quella di Asl4. Una categoria spesso maltrattata a cui invece vanno il nostro totale ringraziamento e riconoscenza non solo per quanto fatto durante il periodo pandemico ma per l’impegno e i sacrifici messi in campo ogni giorno».

Lo show, fortemente voluto dal sindaco e dal vice D’Alia, conferma Portofino con la sua Piazzetta teatro ideale per ospitare eventi en plein air. «Il nostro obiettivo è far rivivere il borgo con eventi che rafforzino in modo sempre più significativo il rapporto tra cultura/intrattenimento e territorio – prosegue Viacava -. Già con le recenti regate di Primavera a Portofino si è rivissuta quella mondanità e quell’atmosfera che hanno caratterizzato gli anni Ottanta e Novanta. Ieri sera con la piazza gremita si è respirata nuovamente quel tipo di sensazione»..

La serata era iniziata con il cocktail organizzato in Piazzetta dal Comune di Portofino, che ha fatto da apripista all’inizio dell’evento al quale hanno partecipato anche il prefetto di Genova, Renato Franceschelli, il consigiere regionale, Giovanni Boitano, e il sindaco di Cogorno, Gino Garibaldi.