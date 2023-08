Mercato Genoa, il sogno ora è il colpo Malinovsky

Il Genoa sta preparando un altro colpo di mercato.

E’ stata infatti aperta una trattativa col Marsiglia per Ruslan Malinovskyi, l’ex Atalantache ha meravigliato in Italia con le sue qualità. L’ucraino è in partenza dalla Francia, e ha davvero tante pretendenti. Besiktas e Torino su tutte, ma il Genoa si è inserito con forza.

La trattativa è aperta col club francese e si lavora per chiudere in tempi più brevi possibile. Il calciatore dal canto suo apprezza Genova come destinazione, per questo motivo ha già rifiutato proposte del Besiktas. In Francia, poi, l’amore non è mai sbocciato e l’allenatore Marcelino lo ha messo fuori rosa.