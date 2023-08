Genoa, abbonamenti da record a quota 27 mila

Il Genoa accoglie le richieste di proroga della campagna abbonamenti.

Cresce il tasso di occupazione allo stadio. Trentamila in ogni partita. Più di 600 abbonati in Gradinata Laterale. Donazioni Un Cuore Grande Così. Riposo domenica per la squadra dopo l’allenamento di sabato.

Squadra – In cassaforte il passaggio ai 16esimi di Coppa, il team si è ritrovato sabato, con i neoacquisti De Winter e Messias, a Villa Rostan, per un monitoraggio della situazione a botta calda. La preparazione, iniziata in palestra, è proseguita su tracciati differenti. Presenti i dirigenti insieme al tecnico e ai giocatori. Per il match con la Fiorentina, – la prevendita dei tagliandi inizierà nella prima parte della settimana – saranno assenti Sabelli e Strootman alle prese con una giornata di squalifica.

Ranking – Nella top 5 delle piazze italiane per numero di abbonamenti e posti assegnati, a una settimana dall’esordio in campionato. Non era mai successa una cosa così. Siamo in 27mila. E’ l’ultima chiamata per abbonarsi prima di mettere il cappello. Il Ticket Office al Porto Antico rimarrà aperto domenica, lunedì e, in via eccezionale, anche martedì 15 agosto (orario 10-19). Per gli interessati è preferibile attivarsi prima del via alla prevendita di Genoa-Fiorentina. Per abbonarsi, con modalità online, è necessario aspettare l’inizio della settimana.