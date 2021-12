Mercato Genoa, il sogno Miranchuk costa 15 milioni di euro

Inizia la stagione della rivoluzione per il Genoa che deve nel mercato di Gennaio invertire la rotta.Miranchuk è il sogno di qualità per l’attacco.

Probabilmente messo in mostra dal club nerazzurro negli ultimi impegni, durante i quali Miranchuk ha anche realizzato un gol contro il Verona nell’ultima vittoria in campionato dell’Atalanta, il centrocampista russo potrebbe restare in Serie A: ad oggi il club che si è mosso con più decisione per il suo cartellino è il Genoa, a caccia di rinforzi sulla trequarti per alzare l’asticella della qualità della rosa a disposizione di mister Shevchenko. La richiesta degli orobici è chiara: fra base fissa e bonus legati al rendimento del calciatore, il Genoa dovrà sborsare 15 milioni di euro. Non una cifra impossibile, ma neanche una decisione da facile considerando che i rossoblù vorrebbero spingere sull’acceleratore anche per altre trattative. Si tratta di Amin Younes e Riccardo Orsolini, che comunque non rappresentano un’alternativa a Miranchuk, semmai sono fra loro in ballottaggio.