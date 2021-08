Mercato Genoa, il dopo Zappacosta potrebbe parlare giapponese

Nuova idea per le fasce del Genoa orfano di Davide Zappacosta sempre più vicino all’Atalanta.

Yuto Nagatomo potrebbe tornare in Italia. Il Genoa starebbe pensando al nipponico classe 1986.

I primi contatti sono stati già avviati per quello che per il giapponese sarebbe un ritorno in Italia, tre anni dopo l’addio all’Inter. Dopo una lunga parentesi in nerazzurro, nel 2018 il difensore ha salutato per trasferirsi al Galatasaray in Turchia, club con il quale ha vinto due volte il campionato, una Coppa di Turchia e una supercoppa. Nell’ultima stagione – invece – ha giocato con il Marsiglia con buoni risultati ma ora dovrebbe lasciare la Francia.