Mercato Genoa, Favilli corteggiato dal Torino

E’ un mercato frizzante sia in entrata che in uscita per il Grifone che potrebbe cedere una sua punta dopo i probabili arrivi di Iturbe e Falque.

Favilli è tornato in forma dopo essersi messo alle spalle diversi guai fisici. 12 presenze, un gol e mezza Serie A su di lui: in pole ci sono Spal e Torino, che ieri ha incontrato il suo agente. Il Genoa non lo cederà facilmente e per convincere i rossoblù servono almeno 15 milioni di euro. Nel presente c’è una possibile nuova destinazione per Favilli, ma il futuro del classe ’97 può essere di nuovo in bianconero.