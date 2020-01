Podismo: a Santa Margherita Ligure c’è la mezza maratona delle 2 Perle, la Portofino Run e la CorriSanta. Consegna dei pettorali del top runner sabato alle 17 all’auditorium delle scuole.

A Santa Margherita Ligure, c’è un lungo weekend all’insegna del podismo. Si torna sul percorso originario, dopo le modifiche forzate al percorso di gara che si erano rese necessarie nell’ anno 2019. La mezza maratona internazionale delle Due Perle, è giunta alla XV edizione e prenderà il via domenica 2 febbraio, a partire dalle 9,con un percorso tra Santa Margherita Ligure e Portofino, due volte andata e ritorno, per un totale di 21,097 km, partenza da lungomare Andrea Doria, arrivo ai giardini di piazza Martiri della Libertà.

Sabato 1° febbraio, lungo lo stesso tracciato – ma soltanto una volta andata e ritorno – l’VIII Portofino Run di 10 km, che prenderà il via alle 15 (partenza e arrivo in piazza Martiri della Libertà) e la non competitiva “CorriSanta”, inedita passeggiata ludico-sportiva aperta a tutti.

Sempre sabato, al termine di Portofino Run e “CorriSanta”, dalle 17, all’auditorium dell’Istituto Comprensivo Vittorio G. Rossi, in via Generale Liuzzi, ci sarà la consegna dei pettorali della mezza maratona dell’indomani ai top runner Samuel Ndungu Mwangi, keniano che potrebbe seriamente insidiare il record del percorso di 1 ora 03’ 26’’, stabilito nel 2015 da Stefano La Rosa, Said El Otmani, italiano di origini marocchine, e Primien Manirafasha, ruandese, vincitore un anno fa.

E’ atteso l’Onorevole Maurizio Lupi, appassionato di podismo, che ha lanciato iniziative per promuovere maratone e mezze maratone italiane all’estero, favorendo anche la partecipazione di atleti stranieri. “Madrina” dell’evento sarà quest’anno la campionessa genovese Emma Quaglia, presente sia sabato sia domenica, alla partenza e all’arrivo di tutte le gare, vincitrice di ben tre edizioni della “Due Perle” negli anni 2011, 2016, 2018. ABov