Mercato Genoa, Benatia pazza idea per la difesa

Il mercato del Genoa sarà come al solito effervescente: Ballardini ha posto delle richieste alla dirigenza per rinforzare la rosa e puntare alla salvezza.

In difesa il tecnico ravennate vuole un difensore che abbia il piede “gentile” per impostare da dietro. Detto di Musacchio che, notizia di oggi, il Milan potrebbe trattenere fino a giugno, il nome nuovo è quello di Benatia ex difensore di Roma e Juventus ora in Medio Oriente.

Sarebbe sicuramente un rinforzo di lusso per una difesa che potrebbe presto ritrovare Zapata e che avrebbe dei giocatori di valore davanti al capitano Perin.

Per l’attacco invece si avvicina l’addio di Scamacca, si lavora allora su Lammers dell’Atalanta per cui i bergamaschi chiedono 9 milioni di euro.