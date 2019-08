Mercato Entella, Mota ceduto alla Juventus

Importantissima mossa di mercato in uscita per l’Entella, una voce che è diventata realtà dopo alcuni mesi di tira e molla.

Con un comunicato ufficiale la società del patron Gozzi ufficializza la cessione di Mota dall’Entella stessa alla Juventus. Un passo importante per il promettente attaccante protagonista di un’ottima stagione in serie C.

“La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Juventus per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del giocatore Dany Mota Carvalho (attaccante 02/05/1998). A Dany un grande in bocca al lupo da parte del Presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella per questa nuova bellissima avventura”.