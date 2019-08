A Le Terrazze di La Spezia arriva “Mall for Sea”

A LE TERRAZZE ARRIVA MALL FOR SEA, UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL MONDO MARINO

Continua l’impegno del centro commerciale per la tutela dell’ambiente

e per la sostenibilità

Dal 10 al 25 agosto 2019

Sulla scia delle iniziative del mese di luglio a favore della salvaguardia dei mari, al centro commerciale Le Terrazze arriva un nuovo evento interamente dedicato al mondo marino.

Da sabato 10 a domenica 25 agosto Le Terrazze ospita Mall for Sea, un’iniziativa gratuita e aperta a tutti che propone una serie di attività per far conoscere ad adulti e bambini tutti i segreti del mare.

Nell’area ludico-didattica, al 1° piano nella zona food court, si svolgeranno attività e giochi con educatori, ma anche conferenze che vedranno la partecipazione di esperti e professionisti del mondo marino.

La galleria sarà allestita con pannelli che hanno lo scopo di informare e raccontare il ricco e variegato mondo delle profondità marine. I visitatori avranno la possibilità di conoscere da vicino tartarughe, delfini e squali grazie a sculture tridimensionali che faranno da scenografia all’area informativa.

Inoltre, verrà allestito un tunnel multimediale con monitor interni per la visione di video ed immagini su temi specifici legati all’ecosistema marino. Lo schermo al plasma diffonderà filmati e immagini delle attività che si svolgono nei parchi marini, riserve, acquari, ecc, rivolte allo studio e alla preservazione del mondo sottomarino.

Le attività proposte all’interno dell’area dedicata sono tutte incentrate sul tema della conoscenza della fauna ittica italiana e alla sua sostenibilità. Sarà presente un biologo marino che, con l’ausilio di uno schermo e altre attrezzature, spiegherà brevemente ai visitatori il proprio lavoro e soprattutto l’importanza che rivestono le risorse ittiche oggi e in futuro, per una sana alimentazione sostenibile. Attraverso giochi interattivi come il Maxi Memory, Mr. Goodfish, e il coinvolgente gioco della pesca, il biologo spiegherà come le risorse ittiche possano aiutare non solo i paesi sviluppati ma anche quelli dove il cibo scarseggia.

Goodfish è un progetto di successo promosso dal World Ocean Network e realizzato da tre

importanti Acquari europei che hanno messo a disposizione la loro preparazione per creare

strumenti e giochi educativi sul consumo consapevole e sulla sostenibilità delle risorse,

riproducendo sotto forma di gioco la filiera ittica: dalla pesca alla nostra cucina.

Inoltre, i bambini avranno la possibilità di osservare degli oggetti nelle teche e partecipare al gioco dei sensi: all’interno di una scatola vi saranno alcuni oggetti che si possono trovare in mare come sabbia, conchiglie, sassolini, ma anche tappi di plastica, che i bambini dovranno riconoscere attraverso il tatto.

A tutti i bambini che parteciperanno ai laboratori verranno consegnati gadget e un ticket omaggio per vivere la magia dell’acquario di Genova.

Ad ogni bambino verrà distribuito un giornalino per imparare a conoscere i Cetacei e un libretto con tutte le specie marine: pinguini, delfini, squali…. tutti da colorare dando libero sfogo alla fantasia e al divertimento!

Verrà allestita anche una divertente area selfie personalizzata con grafica digitale.

La mostra sarà aperta senza vincoli di orari dal 10 al 25 agosto 2019, mentre i laboratori Goodfish saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 21 alla presenza di due animatori e nel weekend dalle 11 alle 15 e dalle 17 alle 21 con la partecipazione di un esperto biologo e un animatore.

Orari mostra:

sempre aperta senza vincoli di orari

Orari laboratori:

da lunedì a venerdì dalle 17 alle 21

sabato e domenica dalle 11 alle 15 e dalle 17 alle 21

