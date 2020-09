Matteo Iachino fa doppietta agli italiani della classe WindFoil

Savona. Il portacolori della Lega Navale di Albisola Matteo Iachino è stato il dominatore del Campionato Italiano Classe Foil: si è aggiudicato il titolo nazionale sia nella Race sia nello Slalom. Ottima l’organizzazione del Circolo Surf Torbole che ha ospitato l’innovativo Campionato Italiano Foil, che ha toccato il numero record di 43 iscritti, che rispetto ai 16 dello scorso anno, non lascia dubbi sulla tendenza molto positiva per questa classe che sarà presente alla Olimpiade di Parigi del 2024, dove sostituirà l’ RSX, come nuova classe per le tavole a vela.

Due le discipline svolte, lo slalom e la course race. ben L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Classi Windsurf (AICW).

Nella Race vittoria indiscussa per il campione pro Matteo Iachino (Lega Navale Italiana sezione di Albisola), che con 6 vittorie parziali, si è anche permesso di scartare un terzo e un quarto, lasciando a ben 13 punti di distanza il secondo. Alle sue spalle tripletta per il Circolo Surf Torbole, che rispettivamente con Riccardo e Nicolò Renna e Bruno Martini ha conquistato le posizioni a seguire con il doppio podio di Nicolò Renna con il terzo posto categoria seniores e il primo under 20. Secondo e terzo posto juniores rispettivamente per il locale Josè Alessandro Tomasi (LNI Riva del Garda) e terzo per un altro atleta del Circolo Surf Torbole, Jacopo Gavioli.

Tra le donne ottima la cagliaritana Marta Maggetti (Fiamme Gialle), quindicesima assoluta e prima di categoria davanti alla campionessa olimpica giovanile Giorgia Speciale e alla giovanissima Sofia Renna, bronzo assoluto e prima under 20. Da segnalare la presenza del giovanissimo Mattia Saoncella di soli 11 anni (LNI Civitavecchia).

Nello Slalom bis per l’albisolese Matteo Iachino (1-2-1-1) con Bruno Martini, secondo a soli 2 punti e Riccardo Renna terzo.

Primo negli under 20 il calabrese Francesco Scagliola, seguito da Nicolò Spanu (Eolo Windsurf) e dal portacolori del Circolo Surf Torbole Lorenzo Ferri.

In campo femminile la vittoria assoluta è andata alla spagnola Alabau, ma il titolo, come prima italiana in classifica, è stato assegnato all’atleta del Circolo Surf Torbole Sofia Renna, che ha preceduto Anna Biagiolini (WC Marina Julia) e la sarda Maddalena Spanu (Eolo Windsurf).

PAOLO ALMANZI