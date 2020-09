Federico Placidilli e la Lubrano Academy per i giovani tennisti

La Lubrano Tennis Academy sviluppa le proprie attività con l’obiettivo di contribuire alla crescita e al perfezionamento di atleti e atlete, di esser un prezioso supporto per i circoli tennistici. “Il nostro staff è formato da professionisti – spiega il tecnico Federico Placidilli – Un preparatore atletico in arrivo dell’Argentina, è uno dei massimi esponenti a livello mondiale. Il nostro fisioterapista opera oggi con il Genoa Calcio, il nutrizionista con il Verona Calcio. Tante altre figure cooperano tra loro a supporto della Academy”.

L’obiettivo della Lubrano Tennis Academy è chiaro. “Vogliamo aumentare la conoscenza e la formazione dei giovani che puntano a compiere il salto di qualità e praticare Tennis in modo professionale anche sette giorni su sette. La nostra funzione è esser al servizio dei circoli tennistici 365 giorni all’anno per consentire ai loro vivai di ampliare le proprie competenze e ottenere dei miglioramenti. La disponibilità della struttura, qui nel parco di Valletta Cambiaso con rinnovati campi di ultima generazione, è importante e vogliamo esser sempre più punto di riferimento per la Federazione Italiana Tennis”. Ecco il messaggio per i tennisti che ambiscono a entrare in Academy. “Ci vogliono la passione e una forte motivazione, va alimentata ogni giorno la voglia di Tennis”.

Due anni al fianco di Thomas Fabbiano, contribuendo ai successi di Wimbledon contro Wawrinka e Tsitsipas e agli US Open contro Thiem. “Ho viaggiato circa settanta settimane, ho stabilito rapporti lavorativi e affettivi con Massimo Sartori e Riccardo Piatti – prosegue Placidilli – Ho conosciuto tantissimi coach come Fabio Gorietti, Giampaolo Coppo, Vincenzo Santopadre: hanno arricchito il mio bagaglio e fornito stimolo per trasferire conoscenze a ragazze e ragazzi. Con Thomas, abbiamo vissuto emozioni molto forti e raggiunto risultati importanti. Questo vale moltissimo, siamo cresciuti entrambi. Gli auguro naturalmente il meglio per il futuro”.

La Lubrano Tennis Academy può sviluppare l’attività della nuova stagione sui rinnovati campi dell’Rti Nuova Valletta con società mandataria Colombo e mandante Amaras all’interno del Parco di Valletta Cambiaso. Per informazioni è attiva la pagina www.facebook.com/lubranotennisacademy o il profilo www.instagram.com/lubranotennisacademy. Per contatti: 3498019952 o lubranotennisacademy@gmail.com.