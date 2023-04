Matteo Ceriali e Egidio Araldo soddisfano la New Racing for Genova

Il primo vince l’Under 25 al Trofeo Maremma, ok l’altro nella Formula Predator’s

Gli impegni al Trofeo Maremma e nella prova internazionale di Formula Predator’s, disputata all’Autodromo Nazionale di Monza nell’ambito del Formula X Racing Weekend, hanno portato soddisfazione in casa della scuderia New Racing for Genova.

Nel rally toscano, infatti, si è registrata la notevole prestazione di Matteo Ceriali e Jacopo Innocenti che, con la loro Peugeot 208 Rally4, hanno conquistato la 19^ posizione assoluta ed il primato tra gli Under 25. Tale piazzamento si traduce positivamente in vista del loro prossimo impegno, il debutto nella serie IRC (International Rally Cup), che scatterà il 20 aprile all’Isola d’Elba.

Buone sensazioni, a Monza, anche per Egidio Aragno, che ha affrontato la prova internazionale di Formula Predator’s, svoltasi nell’ambito del Formula X Racing Weekend, al volante della sua monoposto PC015H. Nelle due gare previste, il pilota savonese ha conquistato, rispettivamente, il quarto ed il quinto posto mostrando di aver già un buon feeling con la vettura.

Rally Regione Piemonte – Andrà in scena ad Alba, il 14 e 15 aprile, la seconda prova del Campionato Italiano Assoluto Rally. La scuderia New Racing for Genova parteciperà alla gara piemontese con un equipaggio, quello formato da Ennio Bini e da Tiziano Cella, che saranno in gara con una Renault Clio Rally5. Per il pilota chiavarese, al rientro in questo 2023 dopo oltre vent’anni di inattività, quello di Alba è il terzo impegno stagionale, dopo la disputa della Ronde della Val Merula e del Rally dei Laghi.

