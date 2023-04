San Teodoro, tetto di un fabbricato crolla: sul posto i VVF

Intervento dei vigili del fuoco a Genova San Teodoro, in via Giuseppe Ratti, per il crollo di un tetto di un fabbricato in corrispondenza di un’abitazione in ristrutturazione.

Il collasso ha anche abbattuto parte del muro perimetrale dell’ultimo piano, caduto in strada senza, fortunatamente, coinvolgere nessun passante.

Gli operai che lavoravano sono riusciti a mettersi in salvo senza riportare ferite.

Gli inquilini degli appartamenti nella colonna sottostante, sono stati fatti evacuare in via precauzionale.

In corso le verifiche strutturali da parte degli organi competenti.

