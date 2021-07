Massimo Paracchini alla Galleria Noli Arte a Savona con nuove opere astratte e informali dal 17 di luglio al 30 settembre 2021

Massimo Paracchini alla Galleria Noli Arte

La prestigiosa Galleria “Noli Arte”, situata in zona centrale a

Noli vicino a Loggia della Repubblica, ha organizzato già diverse mostre

personali dell’artista e da diversi anni ha sue opere in permanenza insieme a quelle di artisti già affermati in campo internazionale come Athos Faccincani, Aldo Mondino e Marco Lodola.

Inoltre la Galleria “Noli Arte” nel 2020 aveva presentato con successo diverse opere di Massimo Paracchini ad Arte Genova, durante la XVI edizione della Mostra mercato d’arte moderna e contemporanea.

La mostra personale di Massimo Paracchini è intitolata “Deep Sea Vortex”e

vuole essere un omaggio al mare perché proprio dalle sue profondità e dalla sua lontananza l’artista riscopre l’ispirazione e l’intuizione per nuove opere che indicano un’altra ripartenza dopo i lunghi mesi di lockdown.

Tutte le opere, fra le quali stavolta ve ne sono anche di scultoree, sono state realizzate con la nuova tecnica inventata proprio da Paracchini da lui denominata “Tridimensional Painting”, cioè fondamentalmente una pittura volumetrica o pittoscultura, dove oltre ai colori puri vengono esaltate le forme e i volumi, coinvolgendo lo spettatore da più punti di vista, ma soprattutto sul piano tattile e visivo.

La mostra personale di Paracchini sarà visibile tutti i giorni dalle ore 10.00

alle ore 23.00.

Attualmente l’artista ha opere in permanenza e referenze presso la Galleria

Noli Arte, la Galleria Nelson Cornici, Rosso Smeraldo e presso la Casa d’Aste Meeting Art di Vercelli. Commento alle opere

Dal cuore profondo del mare si origina tutto, dal suo immenso vortice

d’amore in kromoexplosion nascono nuove forme e colori; in uno stato di

psicotrance assoluta l’artista immagina e realizza, attraverso un Free

Sprinkling istintivo, un nuovo Universo, concepito a partire da un

microcosmo in grado di espandersi all’improvviso e che tutto travolge come

un uragano senza pari di kromosensazioni e di emozioni, mai contenuto, e

che genererà altri vortici d’amore in crescita all’infinito.

Heart Vortex in Kromoexplosion, puri flussi di energia cosmica da cui tutto

ha avuto origine attraverso un movimento rotatorio che nasce dalle torsioni

dinamiche generate da un punto centrale, quando dal Kaos del Free

Sprinkling Overflowing e Sparkling si darà vita alla nuova forma astratta,

curvilinea e in eterno movimento evolutivo.

Ho sempre voluto realizzare un’opera in kromotrance a forma di cuore,

perché da essa, dal suo vortice interiore profondo, si origina tutto l’universo che conosciamo, perché da lì nascono tutte le emozioni e le sensazioni che proviamo, tutti i colori e le forme del mondo che esprimiamo con una kromoenergia senza pari, come un’onda impetuosa che tutto travolge attraverso un Free Sprinkling istintivo, senza regole, libero come il vento dell’anima che non trova mai alcun confine.

Vortici del mare in Kromoexplosion, torsioni della tela in rilievo che si

espandono all’infinito in Free Sprinkling Overflowing e Sparkling, quando

l’artista in Kromotrance trasfigura ogni immagine in Visione Trascendentale.

Dal cuore dell’artista in psykotrance, dalla sua energia psichica profonda

nasce il grande Big Bang artistico, Kaos originario di svariate forme, colori e volumi di uno dei tanti Universi possibili, puntualmente trasfigurato dai

movimenti vorticosi iperellittici e iperdimensionali della transgeometria e

reso trascendentale dalla mente in estasi dell’artista che sa cristallizzare in

assoluto ogni tempo e spazio ordinari.

Dall’onda adimensionale di energia primordiale fluente e vibrante in

kromoexpansion si origina il tutto, atomizzato dalla coscienza a partire da un punto centrale che nel suo movimento totalmente libero e in rapida

espansione darà origine al vortex, produttore di sempre nuovi Kosmos

ordinati, puntualmente trasfigurati dagli abissi profondi dell’anima e della

mente creatrice dell’artista in psicotrance che viene proiettato all’improvviso in una dimensione totalmente estatica fuori dal tempo e dallo spazio ordinari.

Alla fine si torna all’origine di tutto, al Vortex dell’oceano che ha dato vita

con il suo eterno movimento rotatorio psykedelico a tutto l’Universo

vibrante, caotico, multiforme, senza limiti, al punto primordiale da cui si

genereranno infinite cromie e sempre nuove forme in grado di espandersi

all’infinito o in direzione rettilinea o curvilinea, generando vere

Kromoexplosion De sguaines che si diffondono all’infinito, dando origine a sempre nuove

visioni trascendentali.

E’ necessario per l’artista allargare la propria coscienza e superare la realtà

arcadico-euclidea della semplice esperienza attraverso un tetracromatismo

psykedelico trascendentale indotto da una psykotrance attiva profonda che

trasformerà ogni singola immagine in pura visione dinamica, astratta, in

eterno movimento evolutivo, a partire dall’atomo vortice da cui deriverà

tutto il nuovo Universo di forme, di colori e di volumi.

Ogni vera esperienza artistica ci porterà sempre al di fuori del tempo e dello spazio, ci indurrà a scoprire continuamente nuovi universi mentre si

amplificherà in modo deciso la nostra sfera senso-percettiva e tramite la

trance psykedelica, indotta da un tetrachromatismo trascendentale.

La nostra coscienza all’improvviso dalla quiete estatica si espanderà e ci permetterà di superare qualsiasi realtà circostante e di travalicare qualsiasi confine e con la kromoevolution del pensiero si potrà raggiungere finalmente la nuova visione globale che è all’origine di tutte le forme, i colori e i volumi.

Da “Eidetica Trascendentale dell’arte” di Massimo Paracchini