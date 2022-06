Marina di Varazze, sabato 18 Giugno, Freestyle motocross di Vanni Oddera

Se sabato prossimo vedrete volare una moto nel limpido cielo varazzino, nessuna sorpresa: è lo show, bellezza! Il prossimo weekend di Marina di Varazze si apre con una giornata all’insegna dello sport e delle evoluzioni più spettacolari con Vanni Oddera e le sue due ruote capaci di rispondere ai più incredibili comandi che sembrano nascere da un’immaginazione senza confini.

Il campione di freestyle motocross e il suo team Daboot saranno protagonisti per l’intera giornata di eventi e attività in programma a Marina di Varazze. Gli spettacoli si terranno in diversi momenti: alle 11.00, alle 18:00 con ultima esibizione alle 22.00, ma la mattina in particolare sarà nel segno dell’inclusività e dedicata ai più giovani. Tante emozioni e avventure con priorità per i ragazzi speciali appartenenti alle associazioni coinvolte da Marina di Varazze e dallo stesso Vanni Oddera.

Dalle 11 alle 13 il freestyler non lascerà gli spettatori a bocca aperta ‘solo’ con le sue acrobazie ma terrà sessioni di mototerapia: una disciplina in cui i bambini disabili possono cimentarsi creando vere e proprie esibizioni di motocross acrobatico. Un progetto aperto per donare emozionanti momenti di libertà e brivido anche a chi non lo avrebbe creduto possibile.

Oltre alle moto, i ragazzi potranno vivere una divertente esperienza in mare con navigazione in barca lungo le coste del Golfo di Varazze.

L’evento è realizzato con il patrocinio della Città di Varazze e il supporto di Life e QQ7

Al Life e al Boma tornano le serate in musica

Venerdì 17 | Life – Aldo Ascolese tributo a Fabrizio De Andrè

Venerdì sera al Life il cantautore genovese Aldo Ascolese si esibirà in un concerto tributo a Fabrizio De Andrè.

Aldo Ascolese nasce a Genova il 17 marzo 1964 in una famiglia numerosa e di umili origini. La musicalità in lui è innata, e senza aver preso lezioni né aver studiato lo strumento, scrive i testi e compone le musiche delle sue canzoni da oltre 30 anni. Le sue canzoni le canta accompagnandosi con la chitarra, che ha appreso a suonare da autodidatta.

Grazie alla sua profonda sensibilità e al suo occhio attento (è anche un ottimo fotografo) è stato capace di cogliere e di trasmettere in musica luci, colori, sapori, personaggi e immagini della sua Genova. Ha partecipato a importanti rassegne e trasmissioni RAI e Mediaset, ed è risultato vincitore in numerosissime manifestazioni e concorsi. Tra l’altro, ha partecipato alla prima rassegna dell’Isola in Collina organizzata dal grande Amilcare Rambaldi in onore di Luigi Tenco. Ha fatto da spalla per anni a illustri cantautori, tra i quali citiamo De Gregori, De André, Guccini, Bertoli e Vecchioni. Il suo genere sfiora il tango e la milonga, la sua voce è calda e profonda e l’intonazione precisa.

Lunedì 20 | Boma – Solo Piano

Giovedì 23 | Boma – Gianpaolo Casati Jazz Quartet

Dal prossimo lunedì iniziano i Lunedì del Boma che proseguiranno fino a fine agosto con cena accompagnata da ‘Solo Piano’. Da giovedì 23 giugno prenderà l’avvio anche il programma di concerti. Il debutto è affidato al Gianpaolo Casati Jazz Quartet.