Marina Chiavari, Calata Ovest al Cannes Yachting Festival

Nella 42esima edizione del Cannes Yachting Festival, c’è anche un po’si sapore salmastro che si respira tra le imbarcazioni del porto di Chiavari. Marina di Chiavari – Calata Ovest, infatti, sarà presente con un proprio spazio e si farà ambasciatrice del nome della città tigullina.

«La manifestazione si è appena aperta nella cittadina francese: Una vetrina privilegiata che ogni anno richiama l’attenzione di professionisti e appassionati della nautica, al quale sono attesi quest’anno oltre 51 mila visitatori, che oltre all’approdo turistico potranno così conoscere le bellezze della Città dei Portici.»

Spiegano Chiara Vigo, Eugenio Michelino e Franco Cavagnaro, rispettivamente direttore, amministratore delegato e presidente del porticciolo, impegnati in questi giorni in Costa Azzurra. «Cannes Yachting Festival è senza dubbio l’appuntamento più importante del settore dove, fino al 15 settembre, si riuniranno cantieri e progettisti di tutto il mondo per presentare le loro novità in anteprima assoluta, saranno presenti 638 barche che spaziano dai 2,40 metri ai 50 metri,

poiché il Cannes Yachting Festival è il primo della stagione può vantare il primato di anteprime mondiali: ben 122 quest’anno. Un’occasione unica anche per noi per presentare “Marina di Chiavari” e il network “Marinedi” al quale apparteniamo». Conclude la direttrice Chiara Vigo.

Dopo Cannes sarà la volta del Salone Nautico di Genova, che aprirà i battenti il prossimo 19 settembre e anche qui vedrà Marina di Chiavari – Calata Ovest tra i protagonisti. L'approdo, che quest'estate ha registrato il tutto esaurito con presenze da tutto il mondo, si conferma anche un importante veicolo promozionale per Chiavari e per il territorio, forte di un rapporto di collaborazione che la società Tigullio Shipping vuole sempre più rafforzare.