Marco Masini in live streaming domenica 9 maggio

Dal Teatro della Pergola di Firenze Marco Masini si esibirà domenica 9 maggio in live streaming in uno speciale concerto acustico.

Biglietti già disponibili in prevendita

Domenica 9 maggio alle ore 21.00 in diretta streaming dal Teatro della Pergola di Firenze, MARCO MASINI si esibirà per la prima volta in live streaming, con uno speciale concerto acustico. I biglietti dello show sono già disponibili in prevendita sul sito ufficiale dell’artista www.marcomasini.it.

Il concerto, realizzato al Teatro della Pergola di Firenze per gentile concessione della Fondazione Teatro della Toscana (www.teatrodellapergola.com), sarà l’occasione per ascoltare i grandi successi di Marco Masini in una speciale veste acustica, oltre ad alcuni brani riscoperti per l’occasione. Sul palco insieme a lui ci saranno Massimiliano Agati alle percussioni e Cesare Chiodo alla chitarra e basso.

Il concerto, visibile sul sito https://livestreaming.momyrecords.com, sarà a sostegno della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

«Sono felice di annunciare questo concerto acustico dalla Pergola di Firenze, la mia città! – commenta Marco Masini – È da più di un anno che siamo costretti a casa e questo periodo ci ha fatto capire quali siano le cose essenziali che ci mancano… Questo periodo a molti ha portato via il lavoro, l’affetto, la vicinanza, la condivisione emotiva ma non dimentichiamoci che ha tolto tanto anche ai bambini e agli adolescenti, che hanno bisogno di più attenzione, anche psicologica. Così ho deciso di realizzare questo concerto: per riuscire anch’io nel mio piccolo a dare un contributo. Sarà uno spettacolo intimo ed elegante… magari con qualche sorpresa!».

Zeye Payperlive è la piattaforma pay streaming su cui verrà realizzato il concerto.