Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale: arrestato 35enne di Chiavari

Ieri i carabinieri hanno arrestato un 35enne di Chiavari in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Genova per i presunti reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

Il provvedimento restrittivo scaturisce al termine dell’attività d’indagine avviata dai carabinieri della Stazione dell’Arma di Bargagli a seguito di una denuncia-querela sporta pochi giorni prima dalla compagna 40enne.

La donna ha accusato l’uomo non soltanto di condotte vessatorie con percosse e minacce, ma anche di rapporti sessuali non consenzienti, nel periodo di convivenza da dicembre 2019 ad aprile 2020.

L’arrestato, che avrebbe respinto le accuse, è stato rinchiuso nel carcere di Genova Pontedecimo.