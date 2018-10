Maltempo, Rosso: in casi come ieri andavano sospese le attività portuali

“In casi come quello di ieri, con un’allerta rossa e condizioni climatiche proibitive, ritengo che sarebbe stato necessario sospendere le attività portuali”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale di FdI e presidente della Commissione Sanità e Sicurezza, Matteo Rosso.

“Gli eventi di ieri – ha aggiunto Rosso – sono sicuramente eccezionali e proprio per questo richiedono misure e precauzioni eccezionali a tutela dei lavoratori.

Fermo restando che non posso credere che nessuna azienda o datore di lavoro metta a repentaglio la vita dei suoi dipendenti per una mera questione di guadagno e ben conscio che ci sono da tenere ben presenti alcune esigenze quali il mercato globale, la competizione e il dover far tornare i conti, credo fermamente che queste certamente non possono prevalere sulla sicurezza e la tutela della vita delle persone.

Per questo ho appena presentato un’interrogazione urgente affinché l’Autorità Portuale apra un tavolo con i rappresentati di tutti gli enti interessati e le parti sociali per affrontare il problema, una volta per tutte, della sicurezza dei lavoratori dei Terminal portuali.

Ieri, fortunatamente, non abbiamo avuto feriti o morti sul lavoro da piangere, ma ritengo doveroso prendere una posizione netta e forte proprio perché in futuro non abbiano a verificarsi fatti tragici che si potevano evitare”.