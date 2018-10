Stato di calamità per Rapallo, Puggioni: milioni di euro di danni

“Decine di milioni di euro di danni a Rapallo, anche se una stima precisa ancora non si può fare. Stamane ho contattato il viceministro genovese Edoardo Rixi, che si trova a Roma per l’approvazione finale del Decreto Genova, ricevendo la massima attenzione e disponibilità per aiutare anche la nostra Città. Inoltre, il presidente Giovanni Toti mi ha riferito che oggi, come Regione Liguria, chiederemo lo stato di calamità”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale Alessandro Puggioni (Lega) che fin dalle prime ore di stamane si è recato sul lungomare distrutto dalla forte mareggiata.

“Strutture e infrastrutture sono state colpite duramente – ha aggiunto Puggioni – siamo in una situazione di emergenza. Ringrazio la vicepresidente regionale Sonia Viale, l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, il capogruppo Franco Senarega, i colleghi consiglieri Paolo Ardenti e Vittorio Mazza, per essere venuti a fare un sopralluogo personalmente e ad ascoltare le istanze di operatori turistici, commercianti, operatori balneari e residenti.

In particolare, l’assessore Benveduti mi ha assicurato che al più presto attiverà un punto di contatto dell’assessorato regionale dedicato alle imprese danneggiate del territorio di Rapallo.

Oltre alla disponibilità espressa dal Governo, occorre anche concentrarsi sui fondi regionali per l’emergenza e sui fondi europei. Se staremo tutti uniti e lavoreremo senza sosta ne usciremo. Auspico che per la prossima stagione estiva Rapallo torni al suo splendore.

Inoltre, un ringraziamento va a tutti i soccorritori, alle Forze dell’ordine e agli ‘angeli del fango’ ossia ragazze e ragazzi che stamane hanno preso in mano le pale e si sono rimboccati le maniche per dare una mano alla nostra comunità”.